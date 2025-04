Bar Mooda – Al Teatro Comunale di Putignano l’esilarante sit-com teatrale a puntate che ospita artisti emergenti – Sabato 12 e domenica 13 aprile

Una vera e propria sit-com teatrale, uno spettacolo in puntate ambientato in un non-luogo: un bar gestito da tre giovani ragazze all’interno del quale orbitano, per ciascuna messa in scena, guest attoriali ma anche e soprattutto musicisti emergenti del panorama locale. È Bar Mooda, lo show comico-musicale prodotto dal collettivo Noi Gait – Giovani Artisti Italiani e che arriva al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano sabato 12 (ore 21) e domenica 13 aprile (ore 18), per due appuntamenti organizzati e promossi dall’associazione culturale Il Tassello Mancante, da sempre attenta ad offrire spazio ai giovani talenti putignanesi, valorizzando le loro capacità e promuovendo nuove opportunità artistiche e culturali.

In scena, le protagoniste Arianna Aloi, Valeria Cavaliere e Martina Colaprico, che si destreggiano con ironica leggerezza sulla drammaturgia di Sara Canfailla, Rebecca Gatti, Angelo Martucci e Angelo Curci, quest’ultimo impegnato anche alla regia insieme a Francesca Florio.

Il Bar Mooda è un posto lontano dai riflettori del sabato sera, impallidito da qualche lampione alla periferia della città. Il vuoto abituale tra i tavoli ricorda, a ragione, quello esistenziale delle anime di chi ci lavora: una proprietaria sfaticata, una cameriera nevrotica e un’altra più ingenua, a cui viene l’idea di ospitare musicisti emergenti per dare una svolta al locale. E così il Bar Mooda si fa cornice, ogni sera, dell’intreccio tra le storie delle protagoniste e il racconto artistico di band e musicisti emergenti. Una serie teatrale che trova la sua chiave identitaria nel perfetto mix tra drammaturgia, comicità e musica dal vivo e alla quale il pubblico può partecipare scegliendo di assistere ad una sola o ad entrambe le serate, pensate per essere puntate autonome e non consequenziali.

«Bar Mooda è un posto estremamente accogliente dove tutti gli artisti emergenti trovano una casa un po’ differente dal solito, all’interno di una cornice teatrale divertente, dove si sviluppano storie con questioni da gestire e problemi che poi si risolvono tra gag e leggerezza», racconta Martina Colaprico, una delle tre attrici protagoniste, di origine pugliese come lo stesso autore Angelo Curci.

Durata: 70 minuti

Abbonamenti e biglietti per le singole serate in vendita sui circuiti Ticketone

Il Bar Mooda nasce a Roma nel 2020 su iniziativa di un gruppo di giovani musiciste e attrici con l’obiettivo di creare un luogo di incontro, espressione e ascolto per gli artisti emergenti: confusi, invisibili e, come nel Triangolo delle Bermuda, persi nel mare magnum della musica. A novembre del 2021 il progetto vince il bando promosso dall’Associazione “Amici di Monika” interno al Laboratorio di alta formazione Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, dove il 19 aprile 2023 va in scena la puntata pilota presso il Teatro Eduardo De Filippo. Tra gennaio e maggio 2024, la prima stagione di Bar Mooda va in scena in per 4 episodi presso il Teatro Lo Spazio, a Roma. A luglio dello stesso anno il Bar Mooda è stato selezionato dal Roma Fringe Festival 2024, in scena allo Spazio Diamante. A novembre 2024 in scena a Milano per la finale del Concorso TeatrOfficina.

ASSOCIAZIONE “IL TASSELLO MANCANTE”

Nata alcuni anni fa nel territorio del Sud-Est Barese e della Valle d’Itria, l’Ass. “Il Tassello Mancante” è sodalizio senza fini di lucro con sede in Putignano (BA). Tra i suoi obiettivi mettere in rete professionisti, imprenditori, personalità istituzionali, organizzare convegni tematici e grandi eventi di cultura e spettacolo, dare impulso allo sviluppo locale, devolvere risorse ad azioni benefiche e di solidarietà. Già ospiti de “Il Tassello Mancante” Nicola Piovani, Eugenio Finardi, Silvia Mezzanotte, Fabio Concato, Stefano Bollani, Frida Bollani, Ron, Tosca, Raphael Gualazzi, Chiara Civello, Sergio Cammariere, Danilo Rea, Fiorella Mannoia, Il Volo, Stefano Dibattista, Massimo Venturiello, Giancarlo Giannini. Di grande rilievo l’istituzione del premio annuale “Il Tassello d’Oro”, al fine di riconoscere merito ai ricercatori che si sono contraddistinti nel campo della scienza medica, con riferimento primario ma non esclusivo alla lotta alle neoplasie, nonché la collaborazione virtuosa con la sezione AIL di Bari, alla quale l’associazione devolve una parte del ricavato degli eventi artistici, e con enti pubblici e aziende private.