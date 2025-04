“Apt Basilicata: Tre Workshop di Primavera per Scoprire il ‘Turismo delle Passioni’ e Favorire il Networking tra Operatori e Tour Operator”

L’8, 9 e 15 aprile l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (Apt) promuove tre workshop di primavera dal carattere tecnico dedicati al “Turismo delle Passioni”.

Il progetto lanciato qualche anno fa ha infatti mappato circa 150 attività per 100 operatori custodi di passioni che possono attrarre il turista, per l’appunto, “appassionato” in Basilicata.

I tre appuntamenti prevedono una sessione informativa e saranno incentrati sull’incontro tra domanda ed offerta, sul networking tra oltre 70 operatori delle passioni che hanno confermato la partecipazione e agenzie di viaggio e tour operator.