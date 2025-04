Primarie “Matera Open City”: affluenza già alta, cresce l’attesa per lo spoglio

Giornata di grande partecipazione civica a Matera, dove si stanno svolgendo le primarie promosse dalla piattaforma “Matera Open City”, in vista delle prossime elezioni amministrative. Alle 12 erano già 1.216 i cittadini che si sono recati a votare, un dato che lascia ben sperare per un’ampia partecipazione entro la chiusura dei seggi.

Si potrà votare fino alle 22 nella sala Pasolini, in via Sallustio, nei pressi del centro commerciale Il Circo. Cinque i nomi in corsa per la candidatura a sindaco: Roberto Cifarelli, Adriana Violetto, Nicola Casino, Cinzia Scarciolla e Paolo Grieco.

A rendere ancora più significativo questo appuntamento è l’impegno preso da tutti i candidati: chiunque risulterà vincitore avrà il sostegno degli altri, a dimostrazione di una volontà comune di costruire un progetto condiviso per la città.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne, e in città cresce la curiosità per conoscere chi guiderà la coalizione civica alle amministrative.