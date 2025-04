Meloni: ‘Chiediamo con forza alla Ue di rivedere il Green Deal’

La premier Meloni, in videocollegamento al congresso della Lega è tornata a parlare dei dazi.

“Torneremo a chiedere con forza all’Europa di rivedere le normative ideologiche del Green Deal e l’eccesso di regolamentazione in ogni settore, che oggi costituiscono dei veri e propri dazi interni che finirebbero per sommarsi in modo insensato a quelli esterni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al congresso della Lega, in corso a Firenze.

“Stiamo governando nel momento probabilmente più difficile dal Dopoguerra ad oggi. È successo e sta succedendo un po’ di tutto. Affronteremo anche il tema dei dazi, con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi.

Non abbiamo condiviso ovviamente la scelta degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti – negoziali ed economici – necessari per sostenere le nostre imprese e i nostri settori che dovessero risultare penalizzati”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al congresso della Lega, in corso a Firenze.

Von der Leyen a Starmer, ‘negoziamo, pronti a rispondere’

Colloquio telefonico tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Keir Starmer sul dossier tariffe.

Von der Leyen ha espresso la propria “profonda preoccupazione” per i dazi che – ha sottolineato – “rappresentano un punto di svolta importante per gli Stati Uniti”. Von der Leyen “ha ribadito l’impegno dell’Ue nei negoziati con gli Stati Uniti, chiarendo al contempo che l’Ue è pronta a difendere i propri interessi attraverso contromisure proporzionate, se necessario.”

“Allo stesso tempo, ha sottolineato la sua determinazione a collaborare con i partner per rispondere a questa nuova realtà dell’economia globale, riconoscendo che ogni partner commerciale agirà secondo le proprie priorità”, si legge in una nota della Commissione.

La presidente e il primo ministro hanno discusso i preparativi per il prossimo vertice Ue-Regno Unito del 19 maggio, che offrirà un’importante opportunità per rafforzare la cooperazione Ue-Regno Unito in settori chiave, tra cui la sicurezza e la difesa, il commercio e l’economia.

La Presidente ha confermato che incontrerà il primo ministro a Londra il 24 aprile, in occasione del Vertice internazionale sul futuro della sicurezza energetica a Lancaster House.

