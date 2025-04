Grave incidente in via Timmari a Matera: 83enne investito da un’auto

Un grave incidente è avvenuto oggi , intorno a mezzogiorno in via Timmari a Matera, dove un uomo di 83 anni è stato investito da un’auto mentre cercava di attraversare la strada. La notizia è stata riportata dal TGR Basilicata. L’anziano ha subito ferite gravi ed è stato prontamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Attualmente, le sue condizioni sono critiche. Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Le cause dell’impatto sono ancora da chiarire, e si attendono aggiornamenti dalle autorità competenti.