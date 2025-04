Movimento 5 Stelle Senise: “Responsabilità e Rinnovamento: La Scommessa Progressista a Senise”

Le destre, schierate alla guida di Senise, impongono a chiunque si riconosca nel campo del centro-sinistra progressista una scelta di responsabilità: condividere un progetto che offra alla comunità un’alternativa a quella proposta da una destra declinata in sfumature diverse, rappresenta un dovere politico oltre che una necessità come cittadini.

È per questo che i Cinque Stelle di Senise segnalano un accordo in via di definizione con Antonio Luciano Uccelli, che si tradurrà nei prossimi giorni in una proposta valida e credibile da offrire alla città, per rispondere a una necessità e inaugurare un nuovo corso che coinvolga tutti coloro che si riconoscono nel campo progressista e nel suo orizzonte.

“Se cambiamo strada rispetto a quella seguita da tutti, rischiamo di perderci, ma vale la pena provare a vedere oltre.”

Movimento 5 Stelle di Senise