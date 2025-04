Incidente Stradale sul Raccordo Potenza-Sicignano: Un Conducente Perde la Vita

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, portando a quattro il numero di vittime della strada in Basilicata dall’inizio dell’anno. Intorno alle 04:40, un autoarticolato è uscito di strada mentre si dirigeva verso Salerno, nel tratto tra le uscite di Tito Scalo e Potenza Ovest.

Purtroppo, l’impatto è stato fatale per il conducente del mezzo pesante, che è deceduto sul colpo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento, le autorità non hanno ancora reso nota l’identità della vittima, lasciando un velo di tristezza e incertezza.

La Polizia Stradale è subito intervenuta per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. Attualmente, il tratto stradale interessato dall’incidente è chiuso al traffico, con deviazioni attive sulla viabilità locale. Le indagini sono in corso per comprendere le cause che hanno portato alla fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata.