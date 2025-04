Presidente Bardi ed Assessore Latronico dal Ministro Foti

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, hanno incontrato a Roma il Ministro per la Coesione, Tommaso Foti, presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione. L’incontro ha affrontato temi cruciali relativi all’attuazione della programmazione comunitaria, con particolare riferimento al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e al Fondo di Rotazione.

Durante la riunione, si è discusso della possibilità di definire nuovi spazi finanziari per sostenere interventi strategici in Basilicata, con un’attenzione particolare al settore sanitario. L’obiettivo è rafforzare l’offerta e l’efficienza dei servizi sanitari per i cittadini lucani.

“È stato un incontro positivo e concreto – ha dichiarato il Presidente Bardi – che pone le basi per un utilizzo efficace delle risorse disponibili, mirando a garantire alla Basilicata nuove opportunità di sviluppo”.

L’Assessore Latronico ha sottolineato l’importanza del confronto con il Ministero: “Abbiamo evidenziato l’urgenza di interventi mirati, soprattutto in ambiti sensibili come la sanità, e la necessità di avere certezze sugli spazi finanziari per realizzare opere fondamentali per la nostra regione”.

“Con il presidente Bardi – ha detto il ministro Foti – confermiamo l’impegno a proseguire il lavoro che condurrà in tempi brevi alla sottoscrizione di un Atto integrativo all’Accordo per la Coesione, siglato il 20 marzo 2024, programmando risorse aggiuntive, pari a 180 milioni di euro, che saranno destinate principalmente alla tutela del territorio, al sostegno delle attività culturali, alla riqualificazione urbana, nonché in favore della competitività delle imprese e dell’inclusione sociale.

Con l’intesa politica di oggi, quindi – prosegue Foti – la dotazione della Regione Basilicata per il ciclo di programmazione 2021-2027 sarà incrementata di ulteriori 180 milioni di euro, portando le risorse complessive per interventi di sviluppo del territorio regionale a circa 2 miliardi di euro”.