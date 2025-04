Chiorazzo BCC : “Un’Europa forte e coesa per affrontare le sfide globali”

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha partecipato oggi all’evento “Europa Indispensabile” organizzato a Roma da Tempi Nuovi.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo cruciale dell’Europa nel contesto attuale.

Durante il suo intervento, Chiorazzo ha sottolineato l’importanza di un’Europa unita e solidale, evidenziando come la collaborazione tra le regioni italiane e le istituzioni europee sia fondamentale per affrontare le sfide contemporanee.

“In occasione dell’anniversario della nascita di Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori dell’Unione Europea, dobbiamo rafforzare l’eredità europeista di figure storiche italiane, a partire proprio da quella di Alcide De Gasperi, che ha svolto un ruolo di primo piano nell’integrazione postbellica dell’Europa, a quella di Aldo Moro, il cui impegno ha contribuito alla costruzione europea, a quella di Giorgio La Pira, noto per la sua visione di un’Europa unita e pacifica e di Giulio Andreotti, che ha sempre sostenuto la solidarietà europea e l’integrazione dell’Italia nell’Occidente.

“Abbiamo bisogno di un’Europa forte e coesa – ha aggiunto Chiorazzo – che contribuisca all’affermazione dei valori di pace e solidarietà di cui è portatrice sana sin dalla sua istituzione, e che sia capace di fronteggiare, con l’autorevolezza dei suoi valori fondanti e delle sue radici cristiane, le spinte globali neo-imperialiste che rischiano di rovesciare gli equilibri costruiti con sacrificio nell’immediato secondo dopoguerra riportando l’Europa indietro nel tempo.

L’idea di Europa da difendere è quella che, a partire dal primo presidente eletto del Parlamento Europeo, Emilio Colombo, ha sempre immaginato un’Europa della solidarietà e della coesione tra i popoli. Un’Europa che, come dimostrato da Sassoli in piena emergenza pandemica aprendo le porte del Parlamento Europeo per ospitare e curare i senza tetto, ha saputo mettere al centro i valori dell’accoglienza e dell’inclusione sociale”.

Il rafforzamento dell’Europa – ha sottolineato Chiorazzo – passa anche attraverso la presenza, nel sistema politico italiano, di una grande forza moderata e europeista, capace di restituire una visione chiara e un modello di società basato sul progresso e sulla coesione sociale.

L’evento “Europa Indispensabile” ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici e rappresentanti della società civile, tra cui Laurence Farreng, Alessandro Cattaneo, Lorenzo Guerini ed Ernesto Maria Ruffini, che hanno contribuito al dibattito con le loro riflessioni.

Le conclusioni dell’incontro, con la presentazione del documento finale, sono state affidate a Giuseppe Fioroni.

Tutti i partecipanti hanno concordato sull’importanza di un’Europa coesa e proattiva nel rispondere alle sfide globali, ribadendo l’urgenza di un rinnovato impegno per rafforzare il progetto europeo.