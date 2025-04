“Basilicata Rurale” per valorizzare le aree interne

Da domani a domenica un gruppo di giornalisti e travel vlogger di caratura nazionale visita il Potentino nell’ambito del progetto “Basilicata Rurale”, che ha come obiettivo la costruzione di una filiera regionale del turismo delle aree interne

Un gruppo di giornalisti e content creator – tra cui il travel Vlogger Flavio Petrucci, noto sui social come “GoMoro” – saranno da domani, 4 aprile, a domenica 6 nel Potentino, nell’ambito di “Tra Cielo e Terra-Turismo rurale e nuove traiettorie esperienziali (area della Montagna Potentina), secondo dei quattro tour previsti nell’ambito del progetto “Basilicata Rurale – Rete rurale dell’accoglienza per turisti, viaggiatori, curiosi”, finanziato dal FEASR-PSR Basilicata come misura di Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune (Misura 16 Cooperazione, Sottomisura 16.3).

Gli ospiti visiteranno Avigliano, Abriola, Brindisi di Montagna e Sant’Angelo le Fratte, scoprendo territori rurali e incontrando alcuni degli attori istituzionali e privati che con coraggio lottano per dare un senso ad aree marginali, a rischio di spopolamento, riempiendole di contenuti, attività, attrattive.

Previsto anche un attraversamento del capoluogo di regione, Potenza, con una visita al Teatro Stabile e una passeggiata in modalità Silent Play.

L’esperienza verrà poi riportata in articoli e reportage che i responsabili del progetto sperano possano contribuire ad incentivare un’economia turistica sostenibile fondata sulla connessione tra natura, cultura locale, talenti e imprese del territorio.

Il progetto, che vede come capofila EXO organismo di ricerca, Smartland, Tab Consulting e Sintesi, ha infatti l’obiettivo di costruire una filiera regionale del turismo rurale, coinvolgendo le imprese per ripensare e qualificare l’offerta dei servizi, stimolare processi virtuosi di sviluppo del territorio, riscoprire le vocazioni rurali dei luoghi.

Attraverso una comunicazione integrata comune data driven verranno infatti definiti e commercializzati itinerari tematici di scoperta del territorio, rafforzando la collaborazione degli attori pubblici e privati e supportando la formazione degli operatori e l’utilizzo della tecnologia nella gestione dei servizi.