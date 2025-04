La tromba di Paolo Fresu a Kiev per la pace in Ucraina

“Se la speranza è che la musica possa cambiare le sorti del mondo una nota suonata col cuore farà più rumore di un’arma di morte”.

Così Paolo Fresu alla vigilia del concerto per la pace a Kiev, in Ucraina, il 4 aprile prossimo.

Un abbraccio sonoro che fonderà l’arte del grande trombettista di Berchidda, padre di Time in Jazz, con la produzione orinale firmata Insulae Lab ‘Sketches of Islands’, con i musicisti Rino Cirinnà, Edoardo Petretti, Marco Zenini e Francesco de Rubeis. Insieme a loro per l’occasione, Luca Devito e Fabrizio Dall’Oca.

Precede il concerto del 4 all’Origin Stage, la masterclass in programma il 3 aprile al R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music.

Oltre alla valenza dell’iniziativa, al valore della proposta artistica e al significato che le note assumono in contesti globali in cui è il rumore del conflitto e spezzare i silenzi, particolarità dell’evento sarà la partecipazione alla masterclass degli studenti del college che avranno l’opportunità di confrontarsi con musicisti di calibro internazionale.

L’ensemble è partito oggi dall’Italia per l’Ucraina, scalo in Moldavia e lunghe ore di viaggio verso Kiev.

ANSA