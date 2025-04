UNIONE DI FORZE PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Le due sigle FISA e ANAB, rispettivamente rappresentate dai presidenti

Raffaele PERROTTA e Guido BALLARIN, siglano un Protocollo d’Intesa Storico

In un’epoca in cui la sicurezza in acqua è diventata una priorità assoluta, due organizzazioni di spicco, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) e l’Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti (ANAB) hanno unito le forze in un protocollo d’intesa rivoluzionario. L’accordo segna un significativo passo avanti nella professionalizzazione e nella protezione della figura dell’assistente bagnanti, garantendo standard di sicurezza più elevati e un unico linguaggio per tutti coloro che frequentano ambienti acquatici e non solo.

Obiettivi ed Ambizioni del Protocollo

Il cuore di questa collaborazione risiede nell’impegno condiviso di entrambe le organizzazioni a:

Elevare e unificare gli standard professionali: attraverso programmi di formazione congiunti con aggiornamenti continui, FISA e ANAB mirano a fornire agli assistenti bagnanti sia competenze più aggiornate e all’avanguardia che quelle necessarie per affrontare efficacemente le emergenze in acqua e soprattutto in Mare.

Proteggere la figura dell’assistente bagnanti: il protocollo infatti per la prima volta si concentra sulla valorizzazione del ruolo dell’assistente bagnanti, riconoscendone l’importanza cruciale nella prevenzione degli incidenti e nel salvataggio di vite umane.

Promuovere la cultura della sicurezza in acqua: attraverso iniziative di sensibilizzazione e campagne educative, FISA e ANAB si impegnano a diffondere la consapevolezza dei rischi legati all’acqua e a promuovere comportamenti sicuri per le future generazioni.

Un futuro più sicuro per tutti: inserendo all’interno del protocollo anche preziose informazioni sulla gestione contrattualistica e l’assistenza legale specifica per la categoria in modo da accompagnare gli assistenti bagnanti ed assisterli nelle sfide burocratiche che incontrano affrontando il mondo del lavoro.

La sinergia tra FISA e ANAB promette di innalzare il livello di sicurezza in piscine, spiagge e altri ambienti come quello della protezione civile. Grazie a questa collaborazione, gli assistenti bagnanti saranno meglio preparati ad affrontare le sfide del loro lavoro, garantendo il proprio ruolo sociale. Questo protocollo d’intesa rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra organizzazioni altamente competenti, possa portare a risultati significativi nella protezione della vita umana.

Il motto di questa collaborazione è: non è importante chi siamo, ma ciò che facciamo ci identifica.