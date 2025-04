I SASSI DI MATERA SI VESTONO DI BIANCO

UNA PARTICOLARE CREAZIONE PER IL GIORNO DEL SI.. E UN CAMBIO D’ABITO PER LA SERA QUANDO SI HA VOGLIA DI SENTISI PIÙ IN LIBERTÀ…

Nell’ambito del progetto La moda veste i borghi, ideato dalla Stilista, due outfit per il giorno più bello, perfetti per chi vuole osare ed esprimere la propria personalità.

Uno scenario unico ha fatto da palcoscenico naturale a cielo aperto, i meravigliosi Sassi di Matera che non smettono mai di regalare suggestioni uniche, la sua storia antica, i suoi scorci magici e le più belle location.

Un elegante abito bianco dalla linea fasciante con scollo e spacco profondo sul davanti, perfetto per un matrimonio in riva al mare che è da sempre una delle scelte più romantiche e più ambite dalle nuove generazioni.

Un abito da spiaggia perfetto per l’occasione dalla linea semplice ma d’effetto.

A definire e a completare il proprio look un cambio d’abito, che rende la sposa totalmente originale e certamente con gli occhi puntati addosso.

Tulle, pizzo e paillettes con un sopragonna staccabile, prendono posto e lasciano poco spazio alle parole.

Dichiara la Stilista, ho voluto realizzare due abiti non “convenzionali” che esulano dagli stereotipi dell’abito tradizionale pur sempre elegante, oggi bisogna, per chi crea dare anche delle alternative e ascoltare quello che soprattutto le nuove generazioni ci chiedono, ma stando sempre attenti a non stravolgere più di tanto quello che è il nostro passato.

Tante sono le nuove idee che la Stilista metterà ancora in campo, da poco reduce anche da un servizio realizzato da Rai Tre Basilicata, che ha voluto far visita con la sua troupe in quel di Roccanova nel suo laboratorio dove ha presentato ancora una volta la sua Capsule Collection crochet ( abiti all’uncinetto)

Un’altra sorpresa bolle in pentola per il mese di Aprile, un progetto a cui tiene tanto e che spera piacerà a tutti i lucani.