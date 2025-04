Elodie, il nuovo album Mi ami mi odi in arrivo il 2 maggio

Dopo aver seminato indizi e piccoli spoiler, Elodie annuncia Mi ami mi odi, il nuovo album in arrivo venerdì 2 maggio.

Ad anticipare il nuovo lavoro sarà il singolo che gli dà il titolo Mi Ami Mi Odi, dal 4 aprile in radio e sulle piattaforme digitali.

Online il 4 aprile a mezzanotte anche il videoclip ufficiale del brano firmato da Attilio Cusani.

Il nuovo progetto discografico arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce, tra cui, oltre alla title track, Dimenticarsi alle 7, brano presentato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, Black Nirvana e Feeling con Tiziano Ferro.

Il singolo Mi ami mi odi, prodotto da Dardust, è un’esplorazione continua con un sound che fonde sonorità pop, elettroniche e orchestrali, e permette ad Elodie di spingersi oltre i confini musicali.

La cantante è pronta a incontrare il suo pubblico con l’Elodie The Stadium Show, l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano.

Uno show suddiviso in quattro “atti”, ognuno dedicato a una delle diverse personalità di Elodie, sottolineando i molteplici mondi che la rappresentano e l’evoluzione del suo percorso artistico.

In entrambe le date evento, in uno dei quattro atti in particolare, sarà presente la celebre DJ e produttrice di fama internazionale Nina Kraviz in qualità di special guest.

In scaletta, oltre ai brani più famosi della sua carriera, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare dal vivo anche le nuove canzoni di “Mi Ami Mi Odi”.

ANSA