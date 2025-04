Botte a Consigliere Comunale M5S nel Foggiano: Sindaco Condanna “Grave” Aggressione

Durante una riunione di maggioranza svoltasi giovedì sera a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, si è verificato un episodio di violenza che ha visto coinvolto il consigliere comunale del M5S Salvatore Biancofiore, 68 anni. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione ha avuto luogo nell’aula consiliare del Municipio, davanti a una decina di testimoni, durante un incontro acceso e teso.

Durante la seduta, i toni si sono progressivamente inaspriti fino a quando, in un momento di scontro, il presidente del Consiglio comunale, Pasquale Chindamo, del “Gruppo in…formazione”, avrebbe compiuto atti violenti nei confronti del consigliere Biancofiore. Secondo le ricostruzioni, l’aggressore ha lanciato una bottiglietta d’acqua e ha colpito il collega con calci, pugni, schiaffi e perfino con un microfono presente nell’aula. Il sindaco Filippo Barbano (M5S) ha reagito immediatamente, abbandonando l’aula in apertura della seduta, dichiarando che non sussistevano più le condizioni per proseguire l’esperienza amministrativa con “qualcuno della maggioranza”.

Il primo cittadino ha spiegato in un’intervista all’ANSA che “non ci sono più le condizioni perchè la persona che ha commesso la violenta aggressione faccia parte ancora della maggioranza. Per me è fuori perché è stato un atto di violenza inaccettabile, gratuito”. Il sindaco ha annunciato l’intenzione di aprire un tavolo tecnico che coinvolga sia la maggioranza sia l’opposizione, per valutare la possibilità di proseguire l’esperienza amministrativa in un clima di maggiore serenità e rispetto reciproco.

Il consigliere Biancofiore, vittima dell’aggressione, è stato trasportato alle cure dei sanitari e attualmente è in prognosi per sette giorni, mentre gli accertamenti medici sono ancora in corso. La vittima ha sporto denuncia, e l’accaduto è ora al vaglio dei carabinieri.

La violenza di cui è stato vittima il consigliere Biancofiore ha suscitato grande indignazione all’interno del Movimento 5 Stelle. In una nota congiunta, il vicepresidente M5S Mario Turco, il deputato e coordinatore regionale Leonardo Donno, e l’europarlamentare e coordinatore provinciale di Foggia Mario Furore hanno espresso massima solidarietà alla vittima. “È inaccettabile quanto accaduto a Salvatore Biancofiore. Ci auguriamo che vengano presi i dovuti provvedimenti nei confronti del responsabile”, hanno dichiarato.