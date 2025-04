Alessandra Amoroso torna con il nuovo singolo Cose Stupide

l 4 aprile esce in radio e in digitale Cose Stupide (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di Alessandra Amoroso.

Il brano racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione.

Scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da Celo, Cose Stupide è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo concedendosi, tra alti e bassi, la possibilità di sbagliare, anche di soffrire.

Il brano racconta una storia attraverso immagini e simboli, che hanno anche ispirato il lavoro di art direction di Corrado Grilli, che ne ha firmato la copertina.

L’artista, che da poco ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio, tornerà live a partire dall’11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma con il suo Fino a Qui Summer Tour 2025.

Queste le date: 7 giugno Termoli (CB)(data zero), 11 giugno Roma, 26 giugno Ferrara, 3 luglio Marostica (VI), 5 luglio Trento, 12 luglio Taormina (ME), 18 luglio Asti, 20 luglio Cernobbio (CO), 23 luglio Codroipo (UD), 26 luglio Marsciano (PG), 2 agosto Forte dei Marmi (LU), 5 agosto Lanciano (CH), 7 agosto Lecce.

