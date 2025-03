Protezione Civile Viggiano, Europa Verde Basilicata: “Fare chiarezza sulla vicenda”

La bellissima storia della nascita e della crescita della Protezione Civile Gruppo Lucano di Viggiano,

emblema di una splendida esperienza di volontariato, che ha contagiato un’intera regione come la

Basilicata ed altre regioni, e che orgogliosamente ci ha fatto conoscere in tutto il mondo per le capacità

organizzative nel settore della Protezione Civile, sembra volgere al termine.

Una serie di scelte e forzature, che non presagiscono nulla di buono per questo nostro territorio e per le

nostre comunità della Val d’Agri, stanno portando alla sua fine.

E’ dall’inizio dell’anno che un insieme di decisioni politico-amministrative hanno fatto sì che l’attività e la

vita della Protezione Civile Gruppo Lucano di Viggiano venisse sconvolta da un terremoto operativo ed

umano che portava alla spoliazione delle risorse di un’Associazione che tanto bene ha fatto nel territorio

della Val d’Agri, in Basilicata, in Italia e nel mondo.

Ha trasferito esperienze e competenze nel settore della Protezione Civile a migliaia di volontari nel nostro territorio e fuori, fiore all’occhiello di una comunità, quella di Viggiano, della Basilicata e non solo, nell’ambito degli interventi emergenziali (incendi, terremoto, alluvioni, etc..) nel nostro territorio, in tutta Italia ed anche all’estero, distintasi in particolar modo nei terremoti dell’Aquila e dell’Emilia Romagna.

Non saranno maldicenze e attacchi senza precedenti a poter cancellare una storia nobile di oltre trent’anni

di onorata attività.

E la Politica, cosa fa? Dovrebbe sedersi ad un tavolo e ragionare per trovare soluzioni ai problemi ed

affrontarli senza quello spirito manicheo che spesso l’avvolge e l’annienta.

Vane ed inutili si sono dimostrate in questa vicenda, legata al territorio di Viggiano, le parole di S.E. Monsignor Davide Carbonaro che ha parlato di “Bene Comune, di vincere le polarizzazioni e di promuovere le buone pratiche da salvaguardare, dove la comunione e la condivisione possano essere in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei giovani, del lavoro come diritto e non come concessione ed un’economia circolare in grado di badare al bene di tutti e non di pochi”.

Tutto si è visto in questa storia, tranne le raccomandazioni, i valori e le preghiere invocate nella festa della Madonna di Viggiano da S.E. Monsignor Carbonaro.

Il ripristino del buon senso sarebbe opera doverosa da parte di tutti gli attori in campo che hanno posto in essere azioni devastanti per la convivenza in una comunità Viggiano e la Val d’Agri, dove si assiste insensibili al grido di una coscienza civica e libera che urla legalità e libertà che spesso sembra mancare nel nostro piccolo mondo della Valle.

E’ necessario che la politica riprenda in mano le armi del dialogo e si ponga l’obiettivo di affrontare i problemi nel bene e nell’interesse comune e non per gli interessi di qualcuno contro qualcun altro.

Ci sono delle situazioni che vanno affrontate con la consapevolezza che è necessario stare insieme

nella diversità del modo di pensare, ma non è mai tollerabile agire con la forza del potere del ricatto.

O ci salviamo tutti insieme o tutti insieme ci distruggeremo in una guerra assurda che annienta le forze migliori e le buone pratiche. La contrapposizione manichea non porta da nessuna parte.

Apriamo un confronto politico su questo tema di libertà per far restare in vita la Protezione Civile Gruppo

Lucano di Viggiano, che è un simbolo di orgoglio lucano e buona pratica da preservare.

Il confronto politico che si apre con la discussione in Consiglio Comunale a Viggiano, su iniziativa della minoranza, è un buon inizio, sarebbe bene un dibattito pubblico sul tema a Viggiano allargato a tutti i cittadini di Viggiano e non.

Il Gruppo Lucano ci appartiene ed è importante sapere che direzione abbia preso o che intende prendere per

cui sono necessarie informazione e trasparenza per capire quale sia la verità su ciò che sta succedendo.

Gaetano Pandolfi

Responsabile Dip. Aree Interne e Spopolamento Europa Verde Basilicata

Donato Lettieri e Michela Trivigno

CoPortavoce Europa Verde Basilicata