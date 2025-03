Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo: le iniziative del Centro Early Start di Chiaromonte

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il Centro Early Start di Chiaromonte, gestito dalla Fondazione Stella Maris Meditrranea Ets, promuove una serie di iniziative per sensibilizzare la comunità e favorire una maggiore comprensione dei Disturbi dello Spettro Autistico.

La mattina del 2 aprile, a partire dalle 9.00, gli operatori del Centro Early Start saranno presenti accanto all’ambulatorio di pediatria di Chiaromonte per un’azione di sensibilizzazione. Verranno distribuiti palloncini blu, simbolo della giornata, assieme a materiale informativo per diffondere maggiore consapevolezza sull’autismo e sulle opportunità di intervento precoce.

Nel pomeriggio, alcuni rappresentanti dell’equipe del Centro parteciperanno all’open day organizzato dal reparto di Neuropsichiatria al «Madonna delle Grazie» di Matera.

Il giorno successivo, 3 aprile, il «Modello Chiaromonte» sarà al centro del convegno “In the Blue Skies of Autism” che si terrà a Corigliano Rossano. In questa occasione sarà illustrata l’esperienza del modello Early Start e il suo impatto positivo nell’intervento precoce nei Disturbi dello Spettro Autistico.

Queste iniziative rappresentano un’opportunità preziosa per sensibilizzare e coinvolgere la comunità, promuovendo una cultura dell’inclusione e del supporto per le persone con autismo e le loro famiglie oltre ad essere una rinnovata occasione per far conoscere le attività e i risultati raggiunti dal Centro chiaromontese, un’eccellenza dal 2017.