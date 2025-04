“Senise, il Commissario Straordinario Dott. Alberico Gentile ringrazia la SC Floreal e i suoi collaboratori per l’abbellimento delle rotonde cittadine”

Il Commissario Straordinario del Comune di Senise, Dott. Alberico Gentile, desidera esprimere i suoi più sentiti ringraziamenti alla Società Cooperativa Floreal e ai suoi preziosi collaboratori per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’abbellire le rotonde della città di Senise, contribuendo a rendere il nostro territorio più bello, accogliente e vivibile.

In particolare, il Dott. Gentile ha voluto estendere un ringraziamento speciale alla SC Floreal per l’allestimento floreale realizzato nelle rotonde, un’iniziativa che non solo ha abbellito il nostro territorio, ma ha anche dimostrato un grande attaccamento alla comunità di Senise.

“Intendo congratularmi con Lei – ha dichiarato il Commissario Straordinario – per l’allestimento floreale nelle rotonde di questa città, che ha arricchito il nostro ambiente urbano con fiori e piante di rara bellezza.

Un ringraziamento particolare va anche per l’autonoma iniziativa che ha dimostrato il Suo attaccamento a questa comunità.”

Il Dott. Gentile ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione tra realtà locali nella realizzazione di progetti di riqualificazione urbana.

“Un ringraziamento speciale va a Pasquale Carlomagno per il materiale fornito, che ha reso possibile la creazione di queste splendide composizioni floreali, e a Maria Pangaro per la realizzazione delle grafiche, che hanno aggiunto un tocco di eleganza e originalità a questo intervento.”

L’iniziativa ha coinvolto diverse persone e competenze, ma l’obiettivo comune è stato uno: rendere Senise più bella e vivibile. Il progetto di abbellimento delle rotonde è solo l’ultimo di una serie di azioni volte a migliorare l’estetica e la qualità della vita nella nostra città.

L’intervento, che ha visto l’installazione di numerosi fiori e piante decorative, rappresenta un segno tangibile di come la sinergia tra istituzioni e realtà locali possa portare a risultati concreti e apprezzabili.

Il Dott. Gentile ha concluso ribadendo l’importanza di progetti di questo tipo per la valorizzazione del territorio e per la creazione di uno spazio urbano più verde e sostenibile.

“La collaborazione tra il pubblico e il privato è fondamentale per costruire una città più accogliente, vivibile e attenta all’ambiente. Grazie ancora alla SC Floreal e ai suoi collaboratori per aver reso Senise un luogo più bello e degno di essere vissuto.”

Concludendo, il Comune di Senise esprime ancora una volta la sua gratitudine alla SC Floreal, a Pasquale Carlomagno e a Maria Pangaro per il loro impegno e per la passione che hanno messo in questo progetto, a beneficio della nostra comunità e della città di Senise.

Grazie alla loro dedizione, il nostro territorio risplende di nuova bellezza e di un maggiore senso di comunità.

Ringraziamento del Commissario Straordinario del Comune di Senise dott.Alberico Gentile