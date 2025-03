PRIMO CONGRESSO CITTADINO DI FORZA ITALIA A POTENZA

Venerdì 28 marzo a Potenza nella Sala minerva del Grande Albergo in c.so XVIII Agosto si è celebrato il primo congresso cittadino di Forza Italia, che, in un pomeriggio uggioso, ha rischiarato il panorama del centro-destra lucano e potentino. L’Evento ha rappresentato un momento cruciale per la rinascita e il consolidamento del partito a livello locale dopo l’importante risultato elettorale conseguito nelle ultime amministrative della città capoluogo di regione. Al tavolo della presidenza erano presenti Maria Elisabetta Alberti Casellati ministro per le riforme istituzionali e segretario regionale di Forza Italia per la Basilicata, Franco Cupparo assessore alle attività produttive, lavoro e formazione, Stazione appaltante della Regione Basilicata, Fernando Fortunato Picerno e Gianuario Aliandro consiglieri regionali, Vincenzo Taddei segretario provinciale di Forza Italia per la provincia di Potenza, Gianluca Modarelli segretario provinciale di Forza Italia per Matera e presidente del Congresso cittadino di Potenza, Anselmo Gorga segretario organizzativo provinciale di Forza Italia per la provincia di Potenza. Al tavolo era presente anche Antonella Vaccaro vice presidente del Consiglio comunale di Potenza, prima eletta in Forza Italia all’ultima tornata elettorale di Potenza, nonché prima donna eletta e seconda miglior eletta tra uomini e donne con i suoi 547 voti, che, tra l’altro, sommerebbero il risultato di almeno due assessori in carica del centro-sinistra! Infatti, tutte le autorità al tavolo della presidenza, nei loro interventi, oltre a sottolineare l’importanza politico-strategica e l’esigenza di trovare una figura che riesca a collegare il partito alle necessità del territorio, non hanno mancato di rimarcare che Forza Italia nelle ultime elezioni amministrative si è affermato come primo partito nella città Capoluogo di regione, raggiungendo il 13,11% grazie ai 4.785 voti, bissando così il già notevole 13,01% ottenuto da Forza Italia alle regionali in Basilicata sempre nel 2024.

La partecipazione attiva degli iscritti e dei simpatizzanti è stata un elemento centrale, infatti, sia la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Lucia Pangaro che i rappresentanti provinciali dei giovani forzisti di Potenza e Matera, rispettivamente Simone Pierro e Saverio Gabriele Mattia, hanno evidenziato l’importanza di coinvolgere la comunità nelle decisioni politiche e nelle strategie del partito. Gli interventi dei relatori hanno sottolineato, poi, la necessità di un dialogo costante con i cittadini, al fine di comprendere meglio le loro esigenze e aspettative.

Le prospettive emerse dal congresso hanno tracciato una roadmap chiara per il futuro, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio e di costruire una squadra coesa e motivata. Si è parlato di iniziative mirate:

a promuovere ed esaltare la naturale identità di Potenza quale città dei servizi attraverso la risoluzione del problema del traffico con la creazione di Hub di interscambio degli autobus extraurbani;

a sostenere la rigenerazione urbana del Centro Storico; a proporre la trasformazione dell’Ospedale San Carlo in Policlinico universitario per valorizzare e dare lustro alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

a creare spazi per un’area artigianale e un’area multiservizi; a caldeggiare la lotta contro il commercio abusivo;

a favorire la riconversione ottimizzata dell’area industriale dell’ex Cip zoo e la rinascita delle contrade e periferie.

Idee e progetti ideati, condivisi e ottimamente illustrati dal consigliere regionale Fernando Fortunato Picerno, il quale, al termine del Congresso, è stato eletto per acclamazione nuovo segretario cittadino insieme alla segreteria che supporterà il suo lavoro i cui componenti sono: Matteo Restaino segretario uscente, Dante Amati, Pietro Cappiello, Luigi Giuseppe Cecere, Rosemarie Colucci, Francesca Conte, Marina Di Giuseppe, Francesca Di Mauro, Stefano Foglietti, Antonio Galante, Ivan Gerardi, Margherita Gruosso, Francesco Ignomirelli, Nicola Manzi, Leo Marano, Giuseppe Padula, Simona Panariello, Rocco Pietrafesa, Rocco Quaratino, Giovanni Maria Eugenio Enrico Rotondano, Leonardo Sabia, Walter Sabia, Caterina Salvia, Samuele Santarsiero, Gerardo Santopietro, Rocco Santopietro, Domenico Tolla, Marco Travascio, Antonio Valente e Filippo Arbace Zingariello neo addetto stampa. Ai componenti eletti si aggiungono il responsabile della comunicazione Antonio Loffredo e i componenti di diritto, cioè: Antonella Vaccaro consigliere comunale e vice presidente del Consiglio comunale, Micaela Zirpoli responsabile Azzurro Donna Potenza e Carmen Pomarico responsabile giovani di Potenza.

Questo congresso ha, quindi, segnato un passo importante nel percorso di crescita e rinnovamento del partito, con la volontà di affermarsi come un punto di riferimento solido per la comunità potentina e trampolino di lancio per la riconquista della città capoluogo.