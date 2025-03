Il Futsal Senise dopo 5 nni di Serie B retrocede in Serie C. Le parole del Presidente Cappuccio

Dopo cinque stagioni intense in Serie B, il Futsal Senise deve fare i conti con una dura realtà: la retrocessione in Serie C. Un verdetto amaro, che segna la fine di un ciclo importante per la società, ma che non cancella l’impegno, la passione e il lavoro svolto in questi anni.

Il Presidente Cappuccio, con grande senso di responsabilità, ha voluto esprimere il suo pensiero su questo momento delicato:

“Non avrei mai voluto che arrivasse questo momento. La FC SENISE dopo 5 anni di nazionale torna nei campioni regionali. Questo il verdetto del campo. Sono stati sette mesi difficili ma belli anche grazie a tutti coloro che hanno fatto parte del gruppo. La delusione viene superata dall’aver vissuto per tanti mesi vicino a ragazzi e persone che sono diventati parte della mia vita.

A questi ragazzi e a tutti coloro che hanno creduto e indossato i colori del Futsal Senise. Grazie a Mister Masiello per essere stato con noi ogni giorno ed aver creato i presupposti per un futuro, allenamento tanti ragazzi e bambini. Non possiamo conoscere il futuro, il presente si.

Cercheremo di onorare al massimo la prossima trasferta di Formia, dove andremo ad affrontare la vincente del nostro girone. Cercheremo di onorare al meglio le ultime gare della under 19 e faremo il meglio per i bambini e ragazzi della scuola calcio”.

Il Futsal Senise affronterà le prossime sfide con la consapevolezza di rappresentare una comunità e una passione che non si spegneranno con una semplice retrocessione.