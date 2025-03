“Risolta la crisi nella maggioranza di centrodestra in Basilicata: un nuovo accordo per la stabilità”

La crisi all’interno della maggioranza di centrodestra che governa la Regione Basilicata, innescata il 24 marzo scorso dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Michele Napoli, è stata risolta. Ieri, alla presenza del governatore Vito Bardi, si è svolto un incontro del tavolo della coalizione, e questa mattina Napoli ha emesso un comunicato unitario che rappresenta tutte le forze della maggioranza.

Nella nota si sottolinea che “le discussioni, quando caratterizzate da uno spirito costruttivo, costituiscono un momento fisiologico e utile della dialettica politica”. Il comunicato evidenzia come il tavolo del centrodestra, convocato dal presidente Bardi su richiesta di Fratelli d’Italia, abbia svolto un ruolo importante nel promuovere un dibattito aperto all’interno della coalizione. L’obiettivo era quello di favorire un chiarimento maturo, trasparente e necessario, per rafforzare l’azione di governo e consolidare il patto politico tra le forze della coalizione. Si afferma, infine, che chiarezza e confronto sono precondizioni per la stabilità, piuttosto che minacce a essa.