Incendio a Lavello: Intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme su quattro auto

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, alle ore 03:00, i Vigili del Fuoco delle sedi distaccate di Palazzo San Gervasio e Melfi sono intervenuti a Lavello, in via Papa Giovanni Paolo I, a seguito di un incendio. Sul posto sono giunti prontamente con due autopompe serbatoio e due fuoristrada, riuscendo a domare rapidamente le fiamme che avevano avvolto quattro veicoli. Sul luogo dell’incendio erano presenti anche i Carabinieri della stazione locale. L’attività investigativa è in corso. Al centro ci sarebbe un contenzioso tra privati.