“Successo per ‘Una Montagna di Storie’: Libri e Cultura per Rotonda e Castelluccio Superiore”

Si è concluso il progetto “Una montagna di storie” curato dal Moon, il Museo Officina Oggetti Narranti, di Potenza e dallo scrittore Gianluca Caporaso.

Si è trattato di un festival terminato ad ottobre, nei comuni di Rotonda e Castelluccio superiore, sostenuto dal Cepell, l’ente erogatore del finanziamento, con il sostegno dei due comuni.

Le attività svolte sono state rivolte principalmente ai bambini della fascia 0 – 5 anni ma, delle attività e degli incontri ne hanno beneficiato tutte le fasce delle due comunità e non solo. Ieri una piccola delegazione del Moon ha consegnato alla scuola dell’infanzia “Don Bosco” di Rotonda, tantissimi libri e una bellissima installazione che fa da libreria mobile.

Lo stesso dono è toccato alla scuola dell’infanzia “Santa Rita da Cascia” di Castelluccio superiore e alle due biblioteche delle rispettive comunità.

I bambini e le insegnanti del “Don Bosco” hanno vissuto un momento di grande stupore per questo dono così speciale. “Promuovere la lettura sin dall’infanzia è un impegno in cui crediamo fortemente.

Il prendersi cura della comunità – ha spiegato Donatella Franzese, consigliera comunale di Rotonda con delega alla Cultura – passa anche attraverso queste azioni.

Appassionare i più piccoli alla bellezza e allo stupore che le storie sanno dare significa dare loro strumenti per crescere meglio, fare queste attività anche all’interno della scuola le rende democratiche”.

Per la consigliera comunale con delega all’Istruzione , Maria De Cristofaro “ per la scuola dell’Infanzia è stata una giornata memorabile, perché grazie al progetto ‘Una montagna di storie’, è stato regalato, ai bambini, il trenino-biblioteca corredato da tantissimi libri.

La narrazione di queste storie, per i bambini diventerà magia, avventura in mondi fantastici, stimolerà l’empatia e avrà risvolti importanti per lo sviluppo della personalità, sia sul piano emotivo che relazionale, cognitivo, linguistico, sociale e culturale”.