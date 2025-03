Janet Yang, Presidente dell’Academy degli Oscar, sarà ospite d’eccezione al Festival del Cinema Marateale

Maratea, 28 marzo 2025 – Il Festival del Cinema “Marateale – Premio Internazionale Basilicata“, la cui diciassettesima edizione si terrà il prossimo mese di luglio nella splendida città di Maratea, conosciuta come la “perla del Tirreno“, si prepara ad accogliere Janet Yang, celebre produttrice cinematografica e Presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, organizzazione che assegna ogni anno i premi Oscar.

Vincitrice di Emmy e Golden Globe, è diventata famosa grazie alla sua collaborazione con Steven Spielberg in “Empire of the Sun”, seguita dalla partnership con Oliver Stone e Lisa Henson.

Figura di spicco nell’industria cinematografica internazionale, Janet Yang ha lavorato a produzioni di grande successo.

Durante il Marateale, Janet Yang prenderà parte ad un panel – con altre figure di spicco dell’industria cinematografica mondiale – dal titolo “Flipping the Narrative of Filmmaking: Bridging Cultures through new visions on co-producing, packaging, branding and sustainability“.

Un momento speciale che offrirà al pubblico, ai giovani filmmakers e ai professionisti del settore, un’opportunità rara di approfondimento con i leaders che hanno fatto la storia del cinema di ieri e di domani.

“Siamo onorati di ospitare una figura di tale rilievo come Janet Yang” ha dichiarato Nicola Timpone, Direttore Artistico del Marateale, il quale ha aggiunto: “La sua esperienza e il suo contributo al cinema mondiale rappresentano un’ispirazione per tutti gli appassionati e i professionisti del settore”.

Il Marateale si conferma un importante ed imperdibile appuntamento per il panorama cinematografico internazionale, che offre incontri esclusivi con protagonisti di fama mondiale in una delle location più affascinanti d’Italia.