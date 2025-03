“Italia Nostra: Tavola Rotonda su Lavanda e Piante da Profumo a Oliveto Lucano”

Proseguono sul territorio gli appuntamenti di Italia Nostra nell’ambito del progetto “Erbe spontanee e officinali in Basilicata”, promosso in collaborazione con Greenpharma Basilicata, la Regione Basilicata, il Club del Fornello di Rivalta, l’Associazione Miss Chef, l’Associazione Made in Lucania e l’Unpli (Unione delle Pro Loco) di Basilicata.

Domani, venerdì 29 marzo, alle ore 10, nella Sala Consiliare del Comune di Oliveto Lucano, si terrà la tavola rotonda dal titolo “La lavanda e le piante da profumo”.

Saranno presenti:

Nicola Terranova , Sindaco di Oliveto Lucano, che darà i saluti istituzionali

Enza Spano , coordinatrice della Sezione Medio Basento di Italia Nostra

Saveria Catena , presidente della Pro Loco di Oliveto Lucano e coordinatrice dei lavori

Egidio Guarino , Amministratore Delegato Greenpharma Basilicata

Daniela Casorelli , Agronoma ed educatrice ambientale

Anna Strafezza, responsabile dell’azienda agricola didattica Masseria Ferrenti di Venosa

Durante il dibattito, saranno trattati temi come la lavanda e le piante da profumo e il giardino profumato delle api.

Dopo l’incontro di Oliveto Lucano, il prossimo appuntamento del percorso è previsto a Grassano il 29 aprile, con il tema “Le erbe officinali in cosmetica”.