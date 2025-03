Gli studenti dello Scientifico Montalcini di Rotonda incontrano Federico Votta

Si è svolto negli scorsi giorni l’incontro formativo dal titolo “Lo sport come strumento di crescita personale”, presso il Liceo Scientifico “Rita Levi Montalcini” di Rotonda, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza del valore educativo e personale dello sport.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente tutte le classi del liceo in una mattinata di formazione guidata da Federico Votta, Assistente arbitrale di Serie A e B, coach e formatore aziendale, fondatore di VivamenteLab – realtà che unisce formazione e sport per sviluppare competenze trasversali e potenziare la crescita personale di studenti, professionisti e team aziendali.

Il focus dell’incontro è stato rendere i ragazzi consapevoli che lo sport è uno strumento per conoscersi, per scoprire i propri valori e per imparare a gestire sfide e obiettivi, dentro e fuori dal campo.

L’intervento si è basato su un approccio interattivo, momenti di confronto e storytelling esperienziale, che hanno favorito una partecipazione attiva ed entusiasta da parte degli studenti.

L’evento è in linea con i valori educativi dell’istituto e con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti per affrontare in modo consapevole e proattivo il proprio futuro.