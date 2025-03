Bonus Rifiuti 2025: al via lo sconto sulla Tari per le famiglie in difficoltà

Finalmente diventa operativo il Bonus Rifiuti 2025, un’agevolazione destinata alle famiglie economicamente fragili per ottenere uno sconto sulla Tari, la tassa sui rifiuti. Dopo anni di attesa a causa della pandemia di Covid-19, la misura, introdotta nel 2019, entra ufficialmente in vigore il 28 marzo 2025, grazie alla pubblicazione del Dpcm n. 24/2025 in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 marzo.

Chi può beneficiarne?

Il Bonus Rifiuti 2025 è rivolto alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 9.530 euro. Il limite sale a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Il Dpcm del 21 gennaio 2025, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fornisce le linee guida per l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che stabilirà le modalità di applicazione dello sconto. Dopo lo sblocco normativo, si attendono ora i dettagli tecnici per rendere operativa la misura.

Cos’è la Tari e chi la deve pagare?

La Tari è la tassa che finanzia il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Tari è dovuta da chi occupa un immobile, indipendentemente dal fatto che sia il proprietario o un semplice utilizzatore. Se l’immobile è vuoto, la tassa ricade sul proprietario. Su cosa si basa? L’importo della Tari non dipende dalla quantità di rifiuti effettivamente prodotti, ma dalla potenziale produzione di rifiuti in base all’uso dell’immobile.

Come si calcola la Tari?

L’importo della Tari è determinato considerando due componenti:

Quota fissa: legata ai costi del servizio di raccolta e smaltimento. Quota variabile: calcolata in base alla grandezza dell’immobile e al numero di componenti del nucleo familiare.

L’entrata in vigore del Bonus Rifiuti 2025 rappresenta un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà economica, riducendo il peso della Tari. Tuttavia, per la piena operatività del bonus, si attendono le specifiche direttive dell’Arera, che definiranno le modalità di richiesta e applicazione dello sconto.

Per chi rientra nei requisiti, sarà fondamentale restare aggiornati sulle indicazioni ufficiali per poter beneficiare dell’agevolazione.