“Riparte la Riqualificazione dello Stadio ‘Gian Battista Rossi’ di Senise: un nuovo impianto per la Comunità e gli Atleti”

Sono partiti i lavori di rinnovamento dello stadio “Gian Battista Rossi” di Senise, un progetto di grande respiro che prevede un investimento consistente.

Il finanziamento, pari a 1 milione di euro, è stato ottenuto grazie a un bando dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, incentrato sulle “infrastrutture sociali e comunitarie”, e risale ad ottobre 2022.

Tuttavia, il progetto ha incontrato alcune difficoltà burocratiche con il Ministero, che ha trasferito il pagamento anticipato dei fondi solo alla fine di novembre 2024.

Una volta che la PFG di Viggiano, l’impresa incaricata, ha ricevuto i fondi, sono stati avviati finalmente i lavori, che dovrebbero concludersi entro la fine dell’estate. L’intero processo è stato monitorato con attenzione dall’ufficio tecnico del Comune di Senise, sotto la supervisione del direttore, l’architetto Bernardino Filardi.

L’intento del progetto è quello di fornire alla comunità di Senise una struttura moderna e funzionale, in grado di soddisfare le necessità sia degli sportivi che dei cittadini.

Gli interventi di rinnovamento prevedono la ristrutturazione del campo da calcio, che sarà realizzato in erba sintetica, andando a sostituire l’attuale campo in erba naturale, in conformità con le disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Inoltre, l’impianto vedrà la conclusione dei lavori sulla pista di atletica, che fino ad ora era stata solo delineata da cordoli in cemento, ma non ancora completata.

Questo rinnovamento dell’importante struttura sportiva è pensato soprattutto per i giovani del territorio, offrendo loro uno spazio moderno e ben attrezzato per praticare il calcio e altre attività sportive.

Senise è quindi in fermento, con numerosi tifosi che non vedono l’ora di sostenere la propria squadra in una nuova e rinnovata infrastruttura.