Immigrazione, Europa Verde Basilicata: “A quando la riapertura del Centro Accoglienza Migranti di Palazzo San Gervasio?”

Dopo anni passati a studiare le possibili soluzioni, ad aver impiegato ingente denaro pubblico, spesso in modo assurdo, ci troviamo ancora oggi, a fine marzo 2025, davanti all’ennesimo fallimento politico istituzionale del centro accoglienza migranti di Palazzo San Gervasio.

Ebbene, questo luogo, dopo aver cercato di dare una sistemazione dignitosa ai lavoratori stagionali migranti che, ogni anno, arrivano nelle campagne del Vulture Alto Bradano, per servire i nostri territori e, soprattutto, per dare una consistente mano ai nostri imprenditori agricoli locali, risulta ancora privo di ogni progetto o visione di riapertura anche per questo 2025.

E’ assurdo, ancora, che lo stabile sia da un anno, in regime di sorveglianza, anche nel periodo invernale, con un ulteriore costo a carico della collettività.

Europa Verde Basilicata, chiede alla Regione, quale Ente proprietario, interroga l’Assessore all’Agricoltura, su cosa si intenda fare per la imminente campagna stagionale 2025.

Riteniamo assurdo che su questa struttura, a quanto pare, si siano sprecati fiumi di parole, promesse e soprattutto impegni economici da parte della Regione Basilicata e lasciando in condizioni pietose e fuori dalle norme igenico sanitarie centinaia di lavoratori migranti. E soprattutto non comprendiamo cosa si sia fatto del progetto finanziato dalla Giunta Pittella per la messa a norma dello stabile e del coinvolgimento del Comune di Palazzo San Gervasio.

Attendiamo risposte, non per Europa Verde Basilicata, ma per la dignità dei lavorati e per l’agevolazione alla ricerca di manodopera da parte degli imprenditori agricoli locali. Che in questa struttura possono trovare un punto di incontro legale per le loro richieste.

Savino Italiano

Responsabile Europa Verde Basilicata Politiche per l’immigrazione

Donato Lettieri e Trivigno Michela CoPortavoce Europa Verde Basilicata