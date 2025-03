CINEMA, LFC: SUCCESSO A VENOSA PER MARIA SOLE TOGNAZZI E IL PROGETTO “SCREEN BOOK”

Una giornata all’insegna del cinema e della letteratura ha coinvolto studenti e pubblico a Venosa, grazie alla partecipazione della regista Maria Sole Tognazzi al progetto “Screen Book – Dalle pagine allo schermo”. L’iniziativa, promossa dalla Lucana Film Commission con i GAL lucani e co-finanziata dal CEPELL, ha riscosso un grande successo, confermando l’importanza del connubio tra narrativa e cinema.

La regista ha incontrato gli studenti dell’I.I.S.S. “Flacco-Battaglini” di Venosa per la proiezione del film Dieci Minuti, tratto dal romanzo Per dieci minuti di Chiara Gamberale. L’incontro è stato un’occasione di confronto sul linguaggio cinematografico e sull’adattamento letterario, con un’analisi critica guidata dalla stessa Tognazzi. In serata, il Cinema Lovaglio ha ospitato il quinto appuntamento di “Screen Book” con un reading del romanzo interpretato da Chiara Lostaglio e Manuel Santagata, seguito dalla proiezione del film e da un dibattito con la regista. Tognazzi ha condiviso le sfide e le emozioni del processo di trasposizione cinematografica, rispondendo con entusiasmo alle domande del pubblico.

“Venosa ha accolto con entusiasmo il sesto appuntamento di Screenbook, il festival itinerante che unisce cinema e letteratura. Un’edizione speciale, caratterizzata da una straordinaria partecipazione e dall’energia coinvolgente del pubblico, che ha confermato ancora una volta il valore di questo progetto.” – così ha dichiarato Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, che ha aggiunto: ” La giornata si è aperta con l’incontro di una scolaresca entusiasta, dimostrando quanto sia importante avvicinare i giovani al linguaggio cinematografico e narrativo. Nel pomeriggio, il dialogo con il pubblico ha messo in luce una comunità attenta e partecipe, pronta a confrontarsi in modo critico e appassionato sulle opere proposte. La lettura di “Dieci Minuti” di Chiara Gamberale e la visione del film di Maria Sole Tognazzi hanno stimolato un dibattito vivace, confermando la direzione che Screenbook intende seguire: non solo riportare il pubblico in sala, ma trasformare la visione in un’esperienza interattiva, arricchente e coinvolgente.”

“La vera sfida delle sale cinematografiche oggi – ha continuato Romaniello – non è solo incrementare le presenze, ma offrire un’esperienza completa, fatta di incontri con registi, momenti di dialogo e scoperta del dietro le quinte. Solo così si può creare un legame autentico tra il pubblico e il cinema, rendendo ogni proiezione un’occasione di confronto e crescita. A Venosa, tutto questo è stato possibile grazie alla passione e all’impegno di Lidia Lovaglio, proprietaria del cinema e promotrice di rassegne e incontri che da anni alimentano la cultura cinematografica della città. La sua dedizione è un esempio di come il cinema possa diventare un motore di aggregazione e partecipazione”.

Un entusiasmo condiviso anche da Maria Sole Tognazzi, che ha espresso tutta la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta a Venosa: “Sono felicissima, onorata e grata di essere stata invitata in questa terra meravigliosa per scoprire Venosa, che ho avuto il piacere di visitare per la prima volta con grande emozione. È stata un’esperienza straordinaria, che mi ha coinvolta sin dal mattino. Ho avuto l’opportunità di esplorare un territorio affascinante e di incontrare i ragazzi del liceo, con cui ho condiviso un momento speciale dopo la proiezione del film. Abbiamo presentato il film concludendo la serata con un bellissimo dialogo con il pubblico, rispondendo alle loro domande e condividendo riflessioni su questa storia così intensa e vicina alla vita di ognuno di noi.”