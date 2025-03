Assalto Armato a Portavalori sulla SS Ofantina: Colpi di Fuoco e Esplosivo”

Questa mattina si è verificato un assalto a un furgone portavalori sulla statale Ofantina, tra Melfi e Candela. Un gruppo armato ha aperto il fuoco contro il veicolo dell’istituto di vigilanza Cosmopol, costringendolo a fermarsi ai bordi della strada. Durante l’incidente, un autobus di passaggio è stato danneggiato. Secondo le prime informazioni, i malviventi hanno utilizzato esplosivo per portare via diversi sacchi di denaro, ma fortunatamente gli occupanti del furgone non hanno subito ferite. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e si sono registrati disagi alla viabilità, con il traffico deviato su strade secondarie.

Giuseppe Alviti, attivista sindacale e Presidente dell’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, esprime preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori nel settore dei trasporti valori. Sottolinea che questi professionisti sono spesso lasciati senza adeguate tutele giuridiche ed economiche, affrontando situazioni estremamente pericolose senza il giusto addestramento. Alviti afferma che la situazione è insostenibile e che l’Associazione è pronta a fermare l’intero comparto della vigilanza privata in Italia fino a quando non verranno garantite le necessarie protezioni per le guardie giurate.