Operazione antidroga a Potenza: due arresti e maxi sequestro di stupefacenti e denaro

L’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza prosegue con ottimi risultati. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nella notte di lunedì, i militari del Reparto Operativo di via Pretoria hanno portato a termine un’importante operazione antidroga.

Durante un’attività mirata alla repressione del traffico di stupefacenti, i Carabinieri hanno notato un insolito via vai di persone da un garage situato nella zona ovest della città. Insospettiti, sono intervenuti identificando un giovane di 20 anni, residente in provincia, e una ragazza di 18, domiciliata in centro.

Il comportamento sospetto dei due ha spinto i militari, guidati dal Tenente Colonnello Erich Fasolino, a effettuare una perquisizione nel locale.

L’ispezione ha portato al sequestro di 10 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre un chilo, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Le successive perquisizioni nelle abitazioni dei due giovani hanno permesso di rinvenire, presso la residenza del ventenne, altri 3 panetti di hashish (circa 300 grammi), 37 grammi di marijuana, 17 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e oltre 20.000 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita. A casa della ragazza, invece, sono stati trovati solo piccoli residui di hashish.

Tutta la sostanza stupefacente, il materiale e il denaro sono stati sequestrati. I due giovani sono stati arrestati e, dopo le procedure di rito, condotti alla Casa Circondariale di Potenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia in carcere per il 20enne e gli arresti domiciliari per la 18enne, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Questo successo operativo conferma l’impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nel garantire la sicurezza pubblica e contrastare il traffico di droga, attraverso un’attenta vigilanza del territorio.