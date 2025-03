Unibas, Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

L’iniziativa “Researchers at Schools Activities” parte integrante del progetto europeo “SuperScienceMe – Re-Search is your Elevation” (European Researchers’ Night, Call: MSCA and Citizens 2023 (HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 Program H2020, Project.101162548), dopo una serie di incontri tra i ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata e dell’IMAA – CNR di Tito Scalo (PZ) con le studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado della regione Basilicata, si concluderà con l’evento finale: Case Conference in programma il 27 marzo 2025, nell’Aula Magna del Campus di Macchia Romana a Potenza, a partire dalle ore 9.

Dopo i saluti istituzionali da parte della prof.ssa G. Rizzo (coordinatrice di ateneo del progetto SuperScienceMe) e della dott.ssa Licia Fanti (referente SuperScienceMe per l’IMAA – CNR), seguirà il seminario divulgativo a cura del prof. N. Cavallo.

L’evento sarà moderato dalla prof.ssa A. Malaspina (referente del Work Package “Researchers at Schools Activities”) durante il quale le studentesse e gli studenti avranno l’opportunità di condividere la loro esperienza, illustrando le attività svolte e i risultati ottenuti durante il percorso, contribuendo così allo sviluppo delle tematiche trattate.

Gli istituti partecipanti al Case Conference sono:

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Potenza

Liceo Classico “Q. O. Flacco” – Potenza

I.I.S. “Federico II di Svevia” – Melfi (PZ)

Scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C. “Giovanni Pascoli” – Matera

Scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C. “P. Pio da Pietrelcina – Q. O. Flacco” – Marconia (MT)

I.I.S. “Umberto Di Pasca – Giustino Fortunato” – Potenza

I.I.S. “Petruccelli – Parisi” – Moliterno (PZ)

Liceo Artistico “Mario Festa Campanile” – Melfi (PZ)

L’evento si concluderà con una cerimonia di premiazione per le scuole che hanno partecipato con impegno al progetto.