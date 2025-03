“Incontro tra il Commissario Lirangi e la Regione Calabria: Novità sulla Ciclovia del Parco del Pollino”

L’incontro, che si è svolto presso la sede della Regione Calabria, ha avuto come tema centrale i finanziamenti ottenuti per il prosieguo del progetto, un’iniziativa fondamentale per la valorizzazione del territorio e la promozione del turismo sostenibile.

L’Assessore Calabrese ha espresso grande soddisfazione per i risultati finora ottenuti e ha ribadito l’impegno della Regione Calabria nel sostenere il progetto.

“L’incontro con il Commissario Lirangi è stato un’opportunità importante per fare il punto della situazione sui progetti che stanno prendendo piede nel nostro territorio.

La ciclovia del Parco del Pollino rappresenta non solo un’opportunità di sviluppo per la regione, ma anche una risorsa per il turismo sostenibile. Siamo determinati a supportare questa iniziativa e tutte le attività legate alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale,” ha dichiarato l’Assessore.

Il Commissario Lirangi ha poi illustrato i dettagli dell’incontro, sottolineando i passi concreti fatti verso il completamento del progetto.

“Abbiamo ridefinito le priorità e stabilito un nuovo cronoprogramma per completare le attività necessarie,” ha affermato. “

Siamo fiduciosi che riusciremo a rispettare i tempi predefiniti, affinché i lavori possano essere affidati e conclusi con successo.

L’obiettivo è portare avanti il progetto della ciclovia, che una volta realizzata, contribuirà significativamente non solo alla valorizzazione del Parco del Pollino, ma di tutte le aree protette regionali.”

L’incontro ha anche visto il delinearsi di piani per la presentazione dei progetti esecutivi, che, una volta completati, saranno presentati al pubblico tramite un convegno, in cui saranno illustrati nel dettaglio gli sviluppi del progetto.

Inoltre, il Parco Nazionale del Pollino, nella sua funzione di coordinatore della comunicazione per tutte le aree protette calabresi, sta lavorando in prima linea per promuovere la Ciclovia dei Parchi della Calabria.

Questo progetto, che collega vari parchi e aree protette della regione, non solo stimola il turismo ecologico, ma offre anche un’opportunità di crescita per le comunità locali, portando benefici tangibili al territorio e alla sua economia.

L’incontro ha infine aperto discussioni sul turismo scolastico, con l’intento di promuovere attività educative che incoraggiano la visita alla montagna e al Parco del Pollino da parte delle scuole.