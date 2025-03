Crisi in Regione Basilicata, Pepe (Lega): “Il confronto politico non deve ostacolare il governo regionale”

L’attività del Consiglio regionale e della Giunta deve andare avanti regolarmente.

Anzi, se possibile, sempre più efficacemente. Il confronto politico non deve in alcun modo gravare sul nostro mandato: siamo qui per servire il popolo e dobbiamo farlo con onore”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

“Nelle sedi opportune – continua Pepe – non faremo mancare di far sentire la nostra posizione con franchezza e con forza su alcune condotte che pure noi non condividiamo affatto.

Condotte che da un lato minano l’armonia del centrodestra dal suo interno, disattendendo un metodo solido e vincente che da sempre viene utilizzato per la scelta dei candidati, e da un altro lato porterebbero a maggioranze occasionali che, nell’interesse dei lucani, non auspichiamo”.

“Sarebbe un precedente pericoloso – conclude Pepe – consentire di piegare l’attività istituzionale alla dialettica politica”.