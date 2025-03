Mostra ‘Nella cornice’, storie dipinte nei musei di Carpi

Dall’Annunciazione di Scarsellino al Concerto in casa Lazzari di Girolamo Martinelli, passando attraverso il Filosofo di scuola napoletana, il Ritratto di Bernardino Ramazzini e le più belle vedute dipinte di Carpi e dei suoi scorci più insoliti: sarà anche l’occasione per riscoprire i tesori dei depositi dei musei cittadini la mostra ‘Nella cornice.

Storie dipinte nelle collezioni dei musei di Carpi’, allestita ai Musei di Palazzo dei Pio dal 29 marzo al 6 gennaio.

Il percorso espositivo propone una selezione di opere pittoriche provenienti dalla collezione dei Musei, datate tra il Cinquecento e l’Ottocento e individuate per temi – le storie, i personaggi, la città – con un focus specifico sulla valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico-artistico in una forma che, pur non negando un approccio di ricerca scientifica, si concentra sulla narrazione insita in ognuno dei soggetti rappresentati nei dipinti.

Una narrazione che non è letteraria, se non per alcuni dipinti, ma basata su dettagli e curiosità di ogni opera, che possono riguardare la moda come la musica, il colore come la medicina e così via.

Il visitatore sarà accompagnato da installazioni innovative, un’area multimediale per scoprire il patrimonio artistico del Museo e uno spazio di gioco per i più piccoli.

