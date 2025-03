Alfa annuncia le date del suo primo tour europeo

Alfa ha annunciato le date del suo primo tour europeo ed è pronto a portare la sua musica dal vivo fuori dall’Italia.

Dopo le tappe italiane del tour estivo, e in attesa del ritorno nei palazzetti, Alfa si sposterà in Europa per una serie di concerti che lo vedranno protagonista in diverse città.

Tra le tappe europee annunciate ci sono Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra, Amsterdam e Colonia. “Il mio primo tour europeo: ancora mi sembra strano annunciarlo – racconta Alfa -.

C’è stato un preludio a questa avventura lo scorso novembre, quando ho tenuto un live a Londra, sold out, che è stato uno dei concerti più belli della mia vita.

Riunire così tante persone, italiane e non, in un posto così lontano da casa mia è stato pazzesco.

Da lì ci siamo organizzati per fare qualcosa di ancora più grande. Durante quei 15 giorni, viaggeremo su un tour bus che ci permetterà di girare l’Europa, quindi faremo un po’ i viaggi delle rockstar.

È una cosa che mi fa ancora strano e devo ancora elaborarlo, ma sono molto contento di andare a trovare le comunità italiane (e magari anche non solo) e portare la mia musica.

È davvero emozionante vedere come la musica italiana possa uscire dai confini, anche se ovviamente in club più piccoli. Spero che sia l’inizio di qualcosa di bello.

È un esperimento e, come ogni esperimento, lo vivo con curiosità”. Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, Alfa sarà protagonista di numerosi appuntamenti live nei prossimi mesi.

Queste tutte le date: 1 luglio Marostica (VI), 3 luglio Pistoia (PT), 7 luglio Collegno (TO), 12 luglio Catania (CT), 14 luglio Piacenza (PC), 30 luglio Forte dei Marmi (LU), 3 agosto San Giorgio Ionico (TA), 8 agosto Alghero (SS), 11 agosto Ascoli Piceno (AP), 13 agosto Sabaudia (LT), 19 agosto Diamante (CS), 20 agosto Roccella jonica (RC), 30 agosto Cattolica (RN).

Poi le date europee: 30 settembre Barcellona, 2 ottobre Parigi, 4 ottobre Bruxelles, 5 ottobre Londra, 7 ottobre Amsterdam, 9 ottobre Colonia.

E a seguire il tour nei palasport: 29 ottobre Milano, 8 novembre Livorno, 19 novembre Conegliano Veneto, 20 novembre Montichiari, 22 novembre Genova, 29 novembre Roma, 20 aprile 2026 Milano.

