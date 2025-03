Basilicata Comitato sorveglianza Feasr 2014-2022 sul Psr

A conclusione della programmazione Feasr 2014-2022 sul PSR Basilicata, il Comitato di Sorveglianza, che monitora l’avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi, di intesa con l’Autorità di Gestione, si riunirà per l’undecima e ultima volta, nel Castello di San Severino a Grumento Nova venerdì 21 marzo a partire dalle 9.30.

Lo annuncia l’assessore regionale alle Politiche Agricole Carmine Cicala. “E’ una occasione importante– ha evidenziato Cicala. non solo per rendere pubblico l’avanzamento della spesa, dopo le modifiche apportate per l’annualità in corso per aumentane l’efficienza ed efficacia, ma anche un momento di condivisione e di confronto con il partenariato che rappresenta il contesto agricolo e rurale della Basilicata. Siamo soddisfatti – ha concluso – del lavoro svolto che sarà certificato dalla Commissione.

All’ordine del giorno della riunione oltre allo stato di attuazione del programma, il raggiungimento degli obiettivi, l’informativa sulle modifiche del Programma per l’annualità 2025 e sulla chiusura del periodo di programmazione 2014/2022

Alla presenza delle cariche istituzionali della Commissione europea e del Ministero, nella sala delle Scuderie del Castello location del Comitato, sarà possibile ammirare una video istallazione immersiva che racconta il contesto rurale della Basilicata a cura dell’artista lucano Silvio Giordano dal titolo “Terraforma”.