Agricoltura, Pittella: “Scongiurare la crisi idrica”

“La crisi idrica che minaccia il settore agricolo lucano richiede interventi urgenti e risolutivi.

Questo tema, che sarà discusso in una prossima seduta specifica del Consiglio regionale, ci richiama tutti alla responsabilità. Invito il governo regionale e l’assessore all’Agricoltura, Carmine Cicala, a mettere in campo azioni tempestive per evitare le pesanti conseguenze che la carenza di risorse idriche potrebbe avere sull’intero comparto produttivo. Non possiamo permetterci ritardi o soluzioni parziali: servono risposte concrete.”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, lanciando un appello “affinché il Governo regionale avvii un’interlocuzione immediata con il Governo nazionale per ottenere la nomina di un commissario straordinario per l’emergenza idrica, adottando il ‘modello Genova’ utilizzato per la ricostruzione del Ponte Morandi”.

“Abbiamo bisogno di una figura con poteri speciali – sottolinea Pittella – che possa garantire una gestione efficace delle risorse idriche.”

“La convocazione del Tavolo Verde – prosegue – da parte dell’assessore Cicala con le associazioni di categoria del settore agricolo e zootecnico, è un passo positivo.

Tuttavia, è fondamentale che non ci si limiti alla sola discussione, ma che vengano intraprese azioni concrete e lungimiranti per affrontare l’emergenza idrica. Le soluzioni devono essere rapide e tempestive, per evitare danni irreversibili al nostro settore agricolo e zootecnico.”

“Gli agricoltori lucani – evidenzia il Presidente del Consiglio regionale – stanno attraversando un periodo di grande incertezza e non possiamo lasciarli soli.

Il settore primario è un pilastro dell’economia regionale, fondamentale per l’occupazione e lo sviluppo del nostro territorio”.

È quindi dovere della politica, a tutti i livelli – conclude Pittella – mettere in atto strategie efficaci per risolvere l’emergenza prima che causi danni irreparabili”.