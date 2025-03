A Spoleto Kentridge con gli artisti di Less Good Idea

Quattro diorami animati realizzati con la tecnica Pepper’s Ghost da Anathi Conjwa, William Kentridge, Micca Manganye e Sabine Theunissen.

Saranno presentati a Spoleto dove La Fondazione Carla Fendi e i Mahler & LeWitt Studios ospitano The Centre for the Less Good Idea, per un progetto in collaborazione con il Festival dei Due Mondi.

E che prevede una mostra, un programma di residenze e due incontri: con William Kentridge e con Bronwyn Lace e Neo Muyanga.

Fondato da William Kentridge e Bronwyn Lace a Johannesburg, in Sudafrica, il Centre for the Less Good Idea promuove progetti interdisciplinari, con particolare attenzione al supporto di giovani artisti del continente africano.

La loro peculiare strategia è quella di incoraggiarli a perseguire “l’idea meno buona”, ovvero quell’idea che inizialmente si pone ai margini, come risultato di un blocco creativo o di un caso, ma che in seguito consente maggiori opportunità esplorative.

The Centre for the Less Good Idea condividerà la propria filosofia e i propri metodi in alcuni workshop ed incontri che includono un’introduzione pratica alle tecniche di Pepper’s Ghost, un workshop di composizione dal vivo con archivi di film muti, e conversazioni con gli artisti.

William Kentridge sarà inoltre insignito del Premio Carla Fendi Steam 2025 in riconoscimento del suo “eccezionale talento creativo e del prezioso lavoro svolto in ambito sociale”.

Il contributo è finalizzato proprio a supportare le attività creative e didattiche di The Centre for the Less Good Idea.

“Non credevo che nello spazio miniaturizzato di un diorama, una ‘scatola’ con un lato aperto alla visione dello spettatore, fosse possibile racchiudere così tanti mondi. Kentridge e gli artisti di The Centre for the Less Good Idea danno vita a narrazioni connesse al presente e al passato, animate da suoni, voci, canti, immagini.

Storie complicate e dolorose che spesso scaturiscono dai traumi dell’apartheid e del colonialismo, ma che hanno sempre un lato ludico e sorprendente che permette di andare oltre” dichiara Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Fondazione Carla Fendi attirata dal progetto per quella “sinergia collettiva tra scrittori, ballerini, cineasti, artisti, musicisti di ogni parte del mondo” oltre che dalla ricchezza del valore artistico di Kentridge e di tutto il gruppo.

La mostra Unhappen Unhappen Unhappen – Pepper’s ghost dioramas, si terrà all’ex-Battistero della Manna d’Oro, da sabato 28 giugno a domenica 13 luglio: prevede un incontro con il curatore Guy Robertson e Bronwyn Lace (domenica 29 giugno alle 11.00).

Pepper’s Ghost è una tecnica di illusione teatrale di origine vittoriana diventata uno degli strumenti performativi distintivi del Centro.

I diorami combinano la tecnica Pepper’s Ghost con il teatro da tavolo e il teatro dei burattini, creando uno spazio performativo stratificato e perpetuo in cui archivi di immagini e film muti a lungo dimenticati vengono riattivati per raccontare nuove storie.

Sono quindi previsti dei workshop con Bronwyn Lace e Neo Muyanga: uno il 1 luglio, per esplorare le opportunità della tecnologia Pepper’s Ghost, e uno (Sounding Pictures – Colonne sonore dal vivo per film muti) dove si useranno cortometraggi contemporanei muti che gli artisti ascolteranno interagendo telepaticamente tra loro per creare colonne sonore dal vivo e narrazioni inedite.

Ci saranno infine gli incontri: il 29 giugno con Bronwyn Lace and Neo Muyanga in conversazione con Guy Robertson, curatore e direttore dei Mahler & LeWitt Studios, e l’8 luglio con William Kentridge dal titolo “Finding the Less Good Idea”.

