Un Ponte Culturale tra Cina e Basilicata: Successo per la Settimana del Progetto “Vedere Cinese, Mangiare Italiano”

La settimana del progetto «Vedere cinese, mangiare italiano» ha preso forma, creando un ponte culturale tra la Cina e la Basilicata attraverso la gastronomia.

L’iniziativa, ideata dallo chef Nino Scordo, originario di Castelluccio Inferiore e chef presso il Jinling Hotel di Nanchino, ha visto l’arrivo di una delegazione cinese composta da sei chef, la General Manager del Jinling Hotel e tre importanti emittenti televisive cinesi, specializzate anche in turismo, in Basilicata. Il loro quartier generale è stato l’Hotel Sala Ricevimenti Piccolo Paradiso di Latronico, cittadina rinomata per le Terme Lucane.

Ieri sera si è svolta la cena di gala presso il Piccolo Paradiso, alla quale hanno partecipato amministratori, stakeholder, produttori e strutture ricettive.

Durante il soggiorno, la delegazione cinese visiterà vari luoghi della Basilicata. Tra le istituzioni presenti c’erano diversi sindaci e il vicepresidente del consiglio regionale Angelo Chiorazzo.

Il progetto, nato nel 2019 con il supporto del Jinling Hotel, ha già avviato scambi culturali e gastronomici, come quello con Sorrento, e ora sta replicando l’esperienza in Basilicata.

A novembre, i sindaci dei comuni visitati in Basilicata andranno in Cina per firmare accordi di scambio culturale, con il Jinling Hotel che ha messo a disposizione risorse per consolidare un legame duraturo tra Cina e Basilicata.

Nel video interviste a:

Domenico Gentile, imprenditore

Fausto De Maria, sindaco di Latronico

Elena Ma, Associazione Internazionale Turismo Culturale Cina-Italia

Liberato Mirenna, presidente World Intercultural Organization

VIDEO