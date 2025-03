Turismo: Luca Prisco “per Matera serve una guida capace e con una visione chiara”

“Siamo stati alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli per parlare di una delle sfide più grandi per Matera: trasformare il turismo in un motore di crescita vera, diffusa e sostenibile”. E’ quanto fa sapere l’imprenditore Luca Prisco, candidato a sindaco per le elezioni comunali di maggio, con le liste “Democrazia Materana”, “Volt” e “Matera

visione comune”. “Oggi la città è priva di una strategia, soffre di disorganizzazione e manca una visione chiara per il futuro. Non possiamo più permetterci di subire il turismo, dobbiamo governarlo con scelte precise e coraggiose: un turismo distribuito e strutturato, che valorizzi l’intero territorio e non solo i Sassi, servizi e infrastrutture efficienti, per migliorare la qualità della vita di residenti e visitatori e un settore che crea lavoro stabile, senza trasformare Matera in un mercato a cielo aperto”. Di qui l’appello, in occasione delle elezioni del 25 e 26 maggio, a “scegliere un’amministrazione che sappia costruire il futuro della nostra città. Il turismo può essere una grande opportunità, ma solo con una guida capace e con una visione chiara”.