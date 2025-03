Potenza-Team Altamura. Dichiarazioni pre gara mister De Giorgio

Conferenza nella Sala Stampa dello Stadio Alfredo Viviani in vista della prossima gara Potenza-Team Altamura 32^giornata del campionato di Serie C Now 2024/25, lunedì 17 marzo alle ore 20:30 presso lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Queste le dichiarazioni del mister Pietro De Giorgio: “Dobbiamo fare attenzione all’Altamura. E’ una squadra che non perde fuori casa da tanto tempo, viene da diversi risultati utili consecutivi e riesce a gestire bene i momenti di difficoltà. Sarà una gara difficile ma siamo pronti ad affrontarla nel migliore dei modi e seguendo i nostri principi di gioco. Mancano sette partite e per noi saranno sette finali. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili ed essere soddisfatti di quanto fatto. Il nostro intento è quello di fare del nostro meglio per raggiungere il miglior piazzamento possibile in classifica”.