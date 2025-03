Basilicata Casa Comune: Per il bene di Matera e dei materani il centro sinistra favorisca un progetto ed una coalizione unitaria.

“Il decreto del Governo, che ha fissato il primo turno delle elezioni amministrative per il prossimo 25 e 26 maggio, impone scelte improcrastinabili”. È quanto dichiara il Presidente del movimento politico Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo.

“Non è pensabile che il Centrosinistra, ogni volta che viene chiamato a scelte collegiali, si ritrovi impantanato in personalismi, tatticismi e atteggiamenti irresponsabili.

Riteniamo che le forze politiche debbano mostrare di saper esercitare quel ruolo di rappresentanza, riconosciuto loro dalla Costituzione, nel concorrere con il metodo democratico a determinare le scelte.

Qualora dovesse, però, emergere l’impraticabilità di questa strada, Basilicata Casa Comune, con la stessa serietà dimostrata alle scorse elezioni regionali, proporrà l’indizione delle primarie, che, come già detto allora, non sono né un dogma né un tabù, per la scelta del programma e del candidato sindaco da tenersi sabato 12 aprile.

Gli elettori di Matera, che in tutti gli ultimi appuntamenti elettorali hanno continuato a scegliere in maggioranza il fronte progressista, non possono più aspettare.

I tempi sono maturi. Le primarie – conclude Chiorazzo – consentiranno ai nostri elettori di poter vedere a confronto programmi e candidati, partiti e movimenti che vincoleranno il loro impegno per il successo della coalizione e per la costruzione del progetto Matera 2050.

Noi continueremo a lavorare fino all’ultimo minuto utile ad una soluzione politica unitaria e chiediamo a tutti di lavorare con lo stesso senso di responsabilità”.

Matera, 15 marzo 2025

Angelo Chiorazzo – Presidente Movimento Politico Basilicata Casa Comune