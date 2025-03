Recupero lento per il Papa, l’uscita non è imminente

La situazione medica del Papa resta stabile, non ci sono novità sostanziali da comunicare.

Per questo i medici hanno deciso di non redigere il bollettino medico che pure era stato annunciato. Presumibilmente ci sarà domani sera ma in ogni caso le comunicazioni sulla salute del Papa, sia da parte dei medici che dalla stessa sala stampa vaticana, saranno da domani meno frequenti.

Il fatto che il Papa sia stabile deve essere considerato “un elemento positivo”, sottolinea la stessa sala stampa. Oggi il Papa ha compiuto un mese esatto di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Era entrato infatti il 14 febbraio.

All’inizio si era parlato di una bronchite, nei giorni successivi è poi emersa la polmonite bilaterale.

Quindi quattro settimane di alti e bassi, le crisi respiratorie che hanno fatto temere il peggio, e poi il ritorno alla stabilità.

E ancora il lieve miglioramento in un quadro che resta complesso, come hanno ribadito tutti i giorni sia i medici che le fonti vaticane, e infine il recupero che però non si risolverà in pochi giorni. Infatti la sua uscita dall’ospedale sembra tutt’altro che imminente e non è neanche in agenda un nuovo punto stampa dei medici (finora ce n’è stato solo uno ad una settimana dal ricovero).

La realtà è che il Papa, anche considerata la sua età, 88 anni compiuti, ha bisogno di tempo per recuperare e per consolidare quei miglioramenti che sono stati registrati nei giorni scorsi. Francesco non ha più avuto crisi respiratorie negli ultimi giorni e la sua situazione clinica risulta stabile.

Ma resta di fatto dipendente dall’ossigeno: di giorno gli viene somministrato quello ad alti flussi attraverso le cannule, mentre la notte è aiutato con la ventilazione meccanica non invasiva attraverso la maschera. E’ così da diversi giorni. Come anche è una costante il fatto che prosegue la terapia farmacologica e la fisioterapia sia respiratoria che motoria.

Il Papa si può muovere ma fonti vaticane fanno notare che già da tempo, ben prima del ricovero, Papa Francesco non poteva camminare se non aiutato.

Quanto alla fisioterapia respiratoria si intuisce, dalle scarse informazioni trapelate oggi, che il Papa deve reimparare a respirare da solo.

E nella sua condizione, sia clinica che legata all’età, ci potrebbe volere ancora del tempo. Oltre al consueto rosario, che da questa sera torna ad essere recitato in Piazza San Pietro, questa mattina si è celebrata una messa per la salute del Papa chiesta dal corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

“Ci riuniamo in preghiera con l’intenzione della salute del Santo Padre perché possa ristabilirsi e tornare presto tra noi”, ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin all’inizio dell’omelia nella Cappella Paolina. Parolin ha ricordato anche il dodicesimo anniversario del pontificato di Bergoglio, che si è celebrato ieri.

“La nostra preghiera si fa ancora più intensa e più viva”, ha sottolineato. Per domenica non sono state ancora decise le modalità dell’Angelus.

Ma è verosimile che verrà confermata la modalità del solo testo scritto, come accaduto in tutte queste domeniche nelle quali il Papa è rimasto in ospedale.

Domenica a pregare per il Papa ci saranno decine di bambini che si recheranno al Gemelli per “una carezza simbolica”, come dice il Pontificio Consiglio per la Giornata Mondiale dei Bambini che ha organizzato l’evento.

