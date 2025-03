Marcello Pittella esprime solidarietà a Carlo Calenda dopo il vile gesto contro la sua famiglia

Marcello Pittella, politico e dirigente del partito Azione, ha espresso solidarietà al segretario nazionale Carlo Calenda, dopo che un atto di vandalismo ha colpito la famiglia del leader politico. Un ignoto ha imbrattato il muro della scuola frequentata dal figlio di Calenda con una scritta ingiuriosa, un gesto che Pittella ha definito “vergognoso” e “vile”.

“Esprimo la mia piena solidarietà a Carlo Calenda”, ha dichiarato Pittella, aggiungendo che “questi atti non fermeranno né Calenda né il nostro partito nella lotta per la giustizia e per il bene del nostro Paese”. Il politico lucano ha sottolineato come la politica debba rimanere un terreno di confronto rispettoso e non essere contaminata dalla violenza e dall’intolleranza.

Pittella ha condannato fermamente l’incidente, che ha visto la scuola, un luogo simbolo di crescita e educazione, diventare oggetto di un gesto inaccettabile. Tuttavia, ha anche sottolineato che tali azioni non influenzeranno la determinazione con cui Calenda e il partito continueranno a portare avanti le loro battaglie politiche.

“Questo gesto vile non farà altro che fortificare il nostro impegno”, ha aggiunto Pittella, ribadendo l’importanza di continuare con maggiore determinazione le battaglie politiche e sociali a favore di un’Italia migliore e più inclusiva.