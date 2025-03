Congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Pisticci: confronto e programmazione per il futuro

Si è svolto a Pisticci il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia, un appuntamento importante per riaffermare il ruolo centrale del territorio nelle strategie di sviluppo della Regione Basilicata. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, evidenziando come l’incontro abbia rappresentato un momento di confronto e programmazione per affrontare le sfide future della comunità locale.

Latronico ha ricordato l’attenzione che il governo Bardi ha riservato a Pisticci già nella scorsa legislatura, con investimenti concreti in diversi settori strategici. “Abbiamo lavorato per migliorare le infrastrutture e sostenere lo sviluppo economico, puntando su un’industria sostenibile e competitiva”, ha dichiarato. Tra le iniziative più significative, spiccano il finanziamento di 20 milioni di euro per il polo logistico tra Ferrandina e Pisticci e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica.

Grande attenzione è stata riservata anche alle infrastrutture essenziali, con interventi mirati al miglioramento delle reti fognarie e di depurazione del polo marino. “Questi investimenti sono fondamentali non solo per la qualità dell’ambiente, ma anche per il potenziamento dell’offerta turistica della costa”, ha spiegato l’assessore.

Sul fronte sanitario, Latronico ha ribadito l’impegno della Regione nel garantire servizi più efficienti ai cittadini. “Nel 2025 sono previste 1.400 nuove assunzioni nel sistema sanitario regionale, un passo importante per rafforzare la sanità pubblica”, ha annunciato. Inoltre, con il nuovo contratto per i medici di medicina generale e per quelli della continuità assistenziale, si punta a migliorare la medicina territoriale, rendendo più efficace la presa in carico dei pazienti.

Infine, l’assessore ha rivolto un augurio di buon lavoro a Leonardo Ferrara, neocoordinatore comunale di Fratelli d’Italia, e al nuovo gruppo dirigente. “Sono certo che sapranno rappresentare al meglio le esigenze del territorio. Pisticci si prepara a una nuova sfida elettorale e il centrodestra è pronto a offrire una proposta solida per il futuro della comunità”, ha concluso Latronico.