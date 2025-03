“Arabia Saudita: Saudi Vision 2030, opportunità per le imprese italiane, il ruolo del commercialista nel processo di internazionalizzazione delle imprese” è l’argomento del convegno che si terrà venerdì 14 marzo presso la Camera di Commercio di Brindisi – Taranto, in Viale Virgilio 152, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

L’evento è organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, con il supporto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti Esperti Contabili, della Joint Italian Arab Chamber of Commerce, della Camera di Commercio Brindisi -Taranto e di Confindustria Taranto.

Il convegno è dedicato alle imprese del territorio e ai commercialisti interessati a conoscere l’Arabia Saudita e le sue opportunità di business e si prefigge, per gli argomenti che saranno trattati, di fornire aggiornamenti sulle attività bilaterali condotte da Italia e Arabia Saudita, di presentare le attuali opportunità di collaborazione e di discutere su possibili iniziative da mettere in campo in previsione anche della prossima Esposizione Universale che si svolgerà a Riad nel 2030.

L’Arabia Saudita è l’unico Paese arabo a far parte del G20 ed esercita un ruolo preponderante nell’ambito dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec). Detiene il 17,2% delle risorse petrolifere globali ed è considerato il terzo produttore di petrolio al mondo dopo Stati Uniti e Russia.

Sebbene inferiori a quelle petrolifere, il Paese possiede anche rilevanti giacimenti di gas naturale, pari al 4% delle riserve mondiali e detiene anche riserve minerarie, metallifere (oro, argento, zinco-tungsteno, rame) e non metallifere (fosfati, bauxite, silice, caolino, basalto, gesso, pietra calcarea, pietre ornamentali, quarzo).

Dal 2019 al 2024, il PIL dell’Arabia Saudita ha mostrato una forte dipendenza dal settore petrolifero, ma ha anche dato segni di crescita nei settori non petroliferi grazie agli sforzi di diversificazione economica individuati dal progetto Vision 2030, che vede il paese impegnato in investimenti dedicati a settori come il turismo, l’energia rinnovabile e le tecnologie avanzate.

Relazioneranno autorevoli esponenti del mondo economico e professionale: dott. Pietro Paolo Rampino – presidente JIACC “Joint Italian Arab Chamber of commerce”, dott. Pierfrancesco Pesce – componente Commissione Culture d’impresa FDCEC Taranto, dott. Gianluca Perrone – finanziamenti per l’ internazionalizzazione e per l’export CDP, dott. Grazia D’Alonzo – presidente Puglia Sviluppo, dott. Vincenzo Cesareo – CEO Comes SpA, dott. Salvatore Toma – Ceo SGT Gruppo Sviluppo Tessile srl.