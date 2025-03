Verso le elezioni amministrative di primavera: attesa per la data ufficiale

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative di primavera, una tornata elettorale che, in Basilicata, coinvolgerà otto comuni. Tra le date più probabili per il voto spiccano l’11 e il 25 maggio, con quest’ultima in leggero vantaggio. In caso di ballottaggi, si tornerà alle urne due settimane dopo.

In attesa della conferma ufficiale, si prospetta un possibile election day che potrebbe accorpare le amministrative ai cinque referendum in programma.

Saranno poco più di centomila gli elettori lucani chiamati alle urne. L’attenzione è puntata su Matera, uno dei nove capoluoghi italiani interessati dal voto e l’unico comune lucano dove potrebbe rendersi necessario un secondo turno. La Città dei Sassi arriva a questa tornata elettorale dopo il commissariamento seguito alle dimissioni anticipate del sindaco Domenico Bennardi, avvenute lo scorso ottobre a causa di una crisi politica.

Nella maggior parte degli altri comuni coinvolti, il ritorno alle urne è legato a motivi diversi dalla naturale scadenza del mandato.

Nel Materano, spicca il caso di Bernalda, dove il sindaco Domenico Tataranno, eletto nel 2021, ha perso la carica dopo il suo ingresso in Consiglio regionale. Situazione analoga a Montalbano Jonico, dove il primo cittadino Piero Marrese ha seguito lo stesso percorso, e a Irsina, dove la decadenza di Nicola Morea ha portato al commissariamento. A Tolve, invece, l’ex sindaco Pasquale Pepe, oggi assessore regionale alle Infrastrutture, ha lasciato il comune senza guida.

Nel Potentino, si voterà in tre comuni. Il più popoloso è Lavello, dove l’amministrazione di Sabino Carretta è durata poco più di un anno prima di cadere per la perdita della maggioranza, portando all’arrivo del commissario Canale. Stessa sorte per Atella, dove la giunta guidata da Telesca si è dissolta dopo appena un anno a seguito delle dimissioni di sette consiglieri su dieci. Infine, a Senise, il sindaco Giuseppe Castronuovo è stato sfiduciato la scorsa primavera, portando il Comune sotto la guida del commissario Gentile.

L’attesa ora è tutta per la conferma della data del voto e per l’ufficializzazione delle candidature in una tornata che, pur essendo tra le più ridotte degli ultimi anni, si preannuncia comunque significativa per il quadro politico regionale.